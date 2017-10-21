Спасенным из Сирии женщинам оформят явку с повинной

Девушка с ребенком во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. 21 октября 2017

Девушка с ребенком во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. 21 октября 2017

ГРОЗНЫЙ, 21 окт — РИА Новости. Вернувшиеся в субботу в Грозный из Сирии семь россиянок с детьми оформят явку с повинной, чтобы избежать уголовной ответственности по статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях", сообщил РИА Новости в субботу представитель центра по борьбе с экстремизмом МВД Чечни.

В субботу спецрейсом из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 21 человека: 7 женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Это жители Чечни, Дагестана и Красноярского края. Прямо в грозненском аэропорту они пройдут процедуры проверки и оформления явки с повинной.

"Мы всем женщинам, в соответствии с законом, оформим явку с повинной, чтобы их освободили от уголовной ответственности. В статье 208 УК РФ "участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ)" есть примечание, о том, что при добровольной явке в правоохранительные органы данное лицо освобождается от уголовной ответственности. В нашем случае эти женщины добровольно вернулись на родину и соответственно подпадают под действие этой части статьи", — отметил собеседник.

По его словам, при проверке по базе данных две женщины из Дагестана из вернувшейся группы находятся в федеральном розыске по статье "участие в НВФ".

"Они находятся в розыске за Дагестаном и по закону мы должны их передать инициаторам розыска. Мы также оформим им явки с повинной, чтобы дело в отношении них было приостановлено, иначе они пойдут под суд. В любом случае процессуальное решение в отношении всех женщин должно быть принято, поскольку, уехав в Сирию, они уже подпадают под статью как участники незаконных вооруженных формирований", — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее в начале сентября в Чечню из Ирака были возвращены еще три россиянки с детьми, которые так же прошли аналогичную процедуру явки и освобождения от уголовного преследования.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ (запрещенной в РФ террористической организации), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.