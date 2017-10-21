Кадыров рассказал о подготовке арктического отряда Росгвардии в Гудермесе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке арктического отряда Росгвардии на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.
"Я встретился с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — начальником управления боевой подготовки ФСВНГ РФ генералом Юрием Бабкиным. Мы обсудили вопрос подготовки специального арктического отряда Росгвардии на базе РУС в Гудермесе", — написал он в Instagram.
"Затем бойцы вылетят в Арктику, где начнется работа по изучению тактики обеспечения безопасности в суровых условиях Севера. После нашей беседы Юрий Александрович посетил сотрудников учебно-тренировочного подразделения и вручил медали Росгвардии бойцам "Летучего отряда", — добавил он.