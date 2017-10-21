Кадыров рассказал о подготовке арктического отряда Росгвардии в Гудермесе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке арктического отряда Росгвардии на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

"Я встретился с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — начальником управления боевой подготовки ФСВНГ РФ генералом Юрием Бабкиным. Мы обсудили вопрос подготовки специального арктического отряда Росгвардии на базе РУС в Гудермесе", — написал он в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 21 2017 в 6:53 PDT

По словам Кадырова, руководить учебно-тренировочным процессом поручено слушателю академии Генштаба ВС РФ Даниилу Мартынову. Глава Чечни уточнил, что в сводный учебный отряд в полном составе включены инструкторы РУС, которые ранее осуществили десантирование на Северный полюс. Также в него входят бойцы спецподразделения "Витязь" и СОБР "Рысь". Предварительные занятия в РУС будут проходить до апреля.

"Затем бойцы вылетят в Арктику, где начнется работа по изучению тактики обеспечения безопасности в суровых условиях Севера. После нашей беседы Юрий Александрович посетил сотрудников учебно-тренировочного подразделения и вручил медали Росгвардии бойцам "Летучего отряда", — добавил он.