Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы.

По словам главы государства, генная инженерия даст "потрясающие возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода".

"Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли", — отметил президент, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы", — подчеркнул Путин.

По его словам, человечество никогда не должно забывать о нравственности и морали в своих делах, поскольку их отсутствие может привести к разрушению человека. "Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его", — подытожил Путин.