Путин призвал внедрять новые технологии в широкую практику

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Необходимо эффективно использовать новые технологии и внедрять их в широкую практику, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Я недавно встречался с российскими молодыми людьми, сказал, что можно представить себе и не только представить, это реалии сегодняшнего дня: из западной точки Российской Федерации, из Калининграда добираться до самой восточной (точки) — Владивостока, не за 8-9 часов, как сегодня самолеты, а с помощью космической техники за 20 минут. Ракета так и летит, с такой скоростью. Можно их использовать? Можно. Но будет использовано — нет. Дорого очень. Туризм космический развит — 20 миллионов стоит в космос слетать. Кто-нибудь может себе это позволить из здесь присутствующих? Маловероятно, но нам нужно добиваться того, чтобы это все внедрялось в широкую практику", — сказал Путин.

Он добавил, что "совершенно точно" это можно сделать, но для этого "нужно эффективно использовать новые технологии, внедрять их". "Здесь как раз сегодня об этом говорили. А для того, чтобы это эффективно делать, нужно обратить внимание на вещь, которую я считаю одной из ключевых — это образование. Здесь тоже об этом говорилось", — сказал президент.

Путин обратил внимание, что в Советском Союзе был самолет Ту-144, был сверхзвуковой самолет и в Европе. "Где они теперь? Только в боевой авиации есть сверхзвуковые самолеты. А в гражданской нет. Почему? Дорого. Вот Алексей Николаевич Косыгин, был у нас такой премьер-министр в правительстве Советского Союза, его спросили, сколько стоит сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144? Вы знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек – я, но я никому не скажу". Вот пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику", — сказал Путин.