Сенатор раскрыл подробности операции по спасению российских детей в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 21 окт – РИА Новости. Более 160 российских генералов и офицеров участвовали в операции по спасению российских женщин и детей в Сирии, доставленных в субботу военным самолетом из сирийского Хмеймима в Грозный, сообщил журналистам сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В субботу спецрейсом из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 21 человека: 7 женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Это жители Чечни, Дагестана и одна женщина из Красноярского края, которых нашли и вызволили из горячих точек и тюрем на территории Сирии, отметил Сабсаби.

"Это была военная операция, не гуманитарная акция, с участием более 150 офицеров вооруженных сил РФ и более 10 генералов, которые принимали участие в освобождении и доставке наших граждан, в связи с этим особая благодарность министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову", — сказал Сабсаби.

По его словам, содействие в поиске и спасении россиян оказали также бойцы из Чечни, проходящие службу в Сирии, в частности, в Алеппо и на северо-западной территории страны.

Сабсаби затруднился сообщить, сколько еще российских женщин и детей находятся на территории Сирии.

"Сколько – никто не может сказать. Мы работаем по факту, проверяем любую информацию, независимо от источника, потому что часто ложная, на первый взгляд, информация, оказывается верной", — отметил Сабсаби.

Он подчеркнул, что к работе по спасению российских граждан подключилось Минобороны РФ, и это вселяет надежду на то, что все оставшиеся в живых женщины и дети будут возвращены на родину.

"Самое сложное – это найти людей. В своей работе мы взаимодействуем со спецназовцами сирийской и иракской армий, курдскими вооруженными формированиями. Не можем не отметить содействие руководства САР в лице (президента Сирии — ред.) Башара Асада, который дал указание отправлять на родину российских граждан, не дожидаясь судебных решений", — отметил сенатор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.

*Запрещенная в России террористическая организация