Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в будущем конкурентные преимущества получат те люди, которые не только обладают набором знаний, но могут креативно и планово мыслить и работать в команде.
"Образование должно идти дальше, и человек за ним должен идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто могут не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей науки, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач", — добавил Путин.
Он также назвал важным умение коммуницировать с людьми. "Если не подавлять, то управлять своими эмоциями, работать в команде. Чрезвычайно важное качество", — сказал Путин.