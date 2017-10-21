В Сочи подходит к концу XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В одной из заключительных сессий принимает участие президент России Владимир Путин.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.