Спецрейс доставил в Грозный из зоны войны в Сирии 14 детей и 7 женщин

ГРОЗНЫЙ, 21 окт — РИА Новости. В Грозном приземлился первый спецрейс из сирийского Хмеймима, который привез на родину самую многочисленную группу спасенных из зоны войны на Ближнем Востоке женщин и детей, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет доставил семь женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет в сопровождении представителя главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияда Сабсаби и российских военных. У трапа самолета детей и женщин встречали родные. Сабсаби рассказал журналистам, что это первая группа российских граждан, привезенных из Сирии.

"Мы их собирали, пока находились в Грозном, из разных городов Сирии и тюрем. Находясь в Грозном, мы вели эту работу и, после того как была сформирована группа, начали операцию по вывозу людей, подключив Минобороны России", — рассказал Сабсаби.

По его словам, это была настоящая военная операция. "Наш самолет сопровождали два истребителя российской авиации, поскольку были опасения, что западные истребители могут вынудить сесть гражданский борт в другом городе под видом того, что мы везем террористов, поэтому было принято решение о сопровождении истребителей, — отметил Сабсаби.