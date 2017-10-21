Кириенко рассказал о работе волонтеров на Фестивале молодежи и студентов

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил работу волонтеров на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, которые, по его словам, работают по 14-16 часов в день.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов заявил, что молодым специалистам стоит заниматься любимым делом и работать "с сумасшедшей страстью" по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха.

"Пять тысяч волонтеров, вызывающие огромное уважение. Они за свой счет, без какого-то вознаграждения работают, и тяжело работают – по 14-16 часов в сутки рабочий день на самом деле", — сказал Кириенко журналистам в кулуарах ВФМС.

По его мнению, теплую и дружественную атмосферу на фестивале в первую очередь создали именно волонтеры.

Кириенко также отметил, что средний возраст организаторов фестиваля равен среднему возрасту участников фестиваля.

"Если вы зайдете в штаб, вы увидите ребят, у которых средний возраст 25-27 лет. На самом деле это не старшее поколение организовало фестиваль, они сами себе его сделали", — сказал он.