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Общество

Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделят 259 миллионов рублей

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (138)
14:5121.10.2017
(обновлено: 14:52 21.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска. Август 2017Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска. Август 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Правительство РФ поручило Минфину подготовить распоряжение о выделении 259 миллионов рублей Ростовской области для помощи пострадавшим от крупного пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, сообщил на встрече с погорельцами председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко.

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© Фото : ДВСМИ Росгвардии
В Ростове-на-Дону почти 500 человек получат помощь от властей после пожара
"На сегодня есть поручение председателя правительства Минфину подготовить распоряжение о выделении области 259 миллионов рублей. Мы ожидаем, что до конца октября распоряжение правительства будет подписано", — пояснил Ищенко.

После подписания Заксобрание Ростовской области внесет на согласование проект областного закона, который предусматривает предоставление помощи для приобретения жилья из расчёта стоимости 1 квадратного метра в размере 36,7 тысячи рублей за счет средств федерального и областного бюджетов и 10 тысяч за счёт средств федерального бюджета. Ищенко заявил, что выделенные из федерального бюджета деньги поступят примерно в середине декабря.

Ранее сообщалось, что 88 семей могут претендовать на жилищные сертификаты, у них документы оформлены в полном объёме. Часть людей ещё находятся в стадии оформления.

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Третий за месяц пожар в Ростове-на-Дону: двое погибли, сотни эвакуированы
Кроме того, правительство региона подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки пострадавшим при пожаре. Это документ регионального уровня об оказании иной поддержки, нежели предусмотрено сегодня законодательством. Как сообщил губернатор, власти региона обратились к руководству страны с просьбой в связи с масштабностью пожара оказать помощь в виде дотаций (274 миллиона рублей), для того чтобы поддержать максимальное количество погорельцев. Примерно столько же планируют выделить из областного бюджета.

Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Погорельцы подавали заявления на получение жилищных сертификатов с 20 сентября. Ранее председатель Заксобрания региона Александр Ищенко сообщил, что жилищные сертификаты будут предоставлять ростовчанам не раньше декабря 2017 года.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
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