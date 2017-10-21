Кадыров заявил, что в Грозный из Сирии доставят 7 женщин и 14 детей

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что семь женщин и 14 детей будут доставлены в Грозный из Сирии в ближайшее время, сейчас они находятся в Хмеймиме.

Ранее Кадыров сообщал, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России, 11 из которых дети, и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям.

"В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей. В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись ещё три женщины и три ребёнка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим", — написал глава Чечни в Instagram.

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