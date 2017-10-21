XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Более 1,5 тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, принявшие участие в региональной программе с посещением 15 городов России, получили возможность узнать русскую душу, заявили организаторы программы.

Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодежном празднике участвовала вся страна. В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов для 1500 иностранных участников, приехавших на мероприятие, состоялась региональная программа. С 14 по 17 октября они посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Они увидели главные достопримечательности России, выучили новые слова из русского языка и попробовали национальные блюда русской кухни, которыми ребят угощали в принимающих семьях.

"Смысл региональной программы — раскрыть русскую душу, показать вам просторы нашей Родины. Чтобы вы увидели нашу страну, встретили новых друзей, прожили эти эмоции, услышали эти слова, которые вы запомните на всю жизнь, и потом поделились этим со всем миром", — рассказали организаторы региональной программы на мероприятии, посвященном подведению итогов.

В числе участников региональной программы — студенты из 117 стран мира. По признанию ребят, увлекательное путешествие по России открыло им страну и ее жителей с новой стороны.

"Мы очень уставали, очень мало спали. Но это было здорово. Россия — это гостеприимство и широкая душа. Мы были в Тюмени, там очень холодно, но нас встречали замечательные люди, очень теплые и добрые", — рассказала участница региональной программы Афшан Джалед из Пакистана.

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