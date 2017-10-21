СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Более 1,5 тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, принявшие участие в региональной программе с посещением 15 городов России, получили возможность узнать русскую душу, заявили организаторы программы.
Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодежном празднике участвовала вся страна. В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов для 1500 иностранных участников, приехавших на мероприятие, состоялась региональная программа. С 14 по 17 октября они посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Они увидели главные достопримечательности России, выучили новые слова из русского языка и попробовали национальные блюда русской кухни, которыми ребят угощали в принимающих семьях.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
"Смысл региональной программы — раскрыть русскую душу, показать вам просторы нашей Родины. Чтобы вы увидели нашу страну, встретили новых друзей, прожили эти эмоции, услышали эти слова, которые вы запомните на всю жизнь, и потом поделились этим со всем миром", — рассказали организаторы региональной программы на мероприятии, посвященном подведению итогов.
В числе участников региональной программы — студенты из 117 стран мира. По признанию ребят, увлекательное путешествие по России открыло им страну и ее жителей с новой стороны.
"Мы очень уставали, очень мало спали. Но это было здорово. Россия — это гостеприимство и широкая душа. Мы были в Тюмени, там очень холодно, но нас встречали замечательные люди, очень теплые и добрые", — рассказала участница региональной программы Афшан Джалед из Пакистана.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.