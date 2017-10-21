Следствие назвало две основные версии причины смерти Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает две основные версии причины смерти актера Дмитрия Марьянова. Это несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Что случилось с Дмитрием Марьяновым

Актеру стало плохо 15 октября на даче в Подмосковье. Он потерял сознание, и его друзья вызвали скорую помощь. Неотложка не приехала "по техническим причинам", поэтому близкие Марьянова сами отвезли его в больницу, однако спасти актера не удалось.

Марьянову было 48 лет. Точную причину смерти установят после вскрытия, однако агент актера Алевтина Кунгурова сообщила, что у него оторвался тромб.

Почему не приехала скорая

Минздрав Московской области сразу же провел внутреннюю проверку и заявил, что нарушений в работе экстренных служб не было.

По данным ведомства, вызов скорой актеру отменили спустя несколько минут после первого звонка. Тем не менее, в пресс-службе ведомства указали, что диспетчер, принявшая вызов от друзей Марьянова, "уволилась по собственному желанию".

Как рассказали журналистам в подмосковном следственном управлении СК, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята документация, связанная с вызовом скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

Чем занимается клиника "Феникс"

Незадолго до смерти актер лечился в реабилитационном центре "Феникс". В клинике он находился девять дней, но покинул ее до окончания полного курса реабилитации, так как был играл в спектакле.

Агент актера настаивает, что Марьянов лечил старую травму позвоночника, однако в Росздравнадзоре сообщили РИА Новости, что у этого учреждения нет медицинской лицензии, только лицензия на оказание социальной помощи. Директор центра Оксана Богданова в разговоре со следователями подтвердила, что с актером работали только психотерапевты.

Следователи уже провели обыск в клинике и изъяли так называемые дневники чувств, которые по совету специалистов вел Марьянов.