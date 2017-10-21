"Золотая" икра: запрет лова лосося в Амуре и провальная путина Сахалина

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – РИА Новости. Региональные власти Дальнего Востока пытаются найти пути восстановления популяций лосося, объемы вылова которого в этом году существенно снизились; тем временем добычу вида уже кое-где запрещают, а рынки реагируют на ситуацию поднятием цен на копченую рыбу и красную икру, которая уже достигла 5 тысяч рублей за килограмм.

Промышленный лов стал браконьерским



На прошлой неделе исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков сообщил РИА Новости, что снижение вылова лососевых на Сахалине привело к росту цен на сырье для производства красной икры в 1,5 раза в годовом выражении — до 3 тысяч рублей за килограмм на конец сентября. По его словам, это может привести к росту цен на красную икру к Новому году на 30-40%. При этом в следующем году цены должны снизиться. В Росрыболовстве же заявили, что не ожидают дальнейшего роста цен на красную икру.

Часть компаний, которые занимаются промышленным ловом лососей в Амуре, ведут себя как браконьеры, считает председатель совета регионального отделения партии "Зеленых" Владимир Сайков.

"Браконьерство на Амуре существует давно, но его не было в таких промышленных объемах, как в этом году. Когда мы сравниваем реальную промышленную рыбодобычу по лицензиям, по квотам, мы говорим, что половина добычи идет браконьерским путем. То есть браконьерство поставили на промышленную основу", — сказал Сайков.

По его словам, в этом году промысловики перекрыли сетями Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре (это полоса шириной 40 километров) и выловили весь косяк рыбы, который шел на нерест. То есть уничтожено целое поколение рыбы.

"Когда на нерестилище приходит экскаватор и ковшом берет кету, — у нас 20 общественных групп ходило с контрольными проверками, — так нельзя себя вести. Есть во время путины проходные дни, когда рыба идет свободно и ее никто не ловит. Но в эти дни рыбу ловили только "варяги" (компании не из регионов ДФО — ред.), ни одного местного там не было", — рассказывает собеседник.

Он отмечает, что проблема требует привлечения внимания общественности и властей. В Хабаровске в защиту тихоокеанский лососей прошел митинг. Сейчас по его итогам готовятся предложения для улучшения ситуации с добычей лососей в Амуре.

"Мы требуем, чтобы полномочия по охране рыбных запасов передали с федерального на региональный уровень. Преимущество должны иметь местные компании, а половину улова отдавать в торговые сети региона. В настоящее время красная рыба в Москве гораздо дешевле, чем у нас", — отметил он.

Запрет на лов кеты в Амуре



В конце сентября комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае запретила лов осенней кеты в четырех районах Хабаровского края, решение принято для сохранения популяции вида и заполнения естественных нерестилищ и рыбоводных заводов. За несколько дней после запрета подходы рыбы на рыборазводные заводы выросли вдвое. Позже коренным малочисленным народам ловить кету разрешили.

Для обсуждения вопросов рыболовства на Амуре создали рабочую группу, на этой неделе состоялось ее первое заседание. По итогам обсуждений подготовят предложения по внесению изменений в законодательство, касающиеся правил ловли красной рыбы в Амуре.

Продавцы икры в Хабаровске готовятся к повышению цен



Так, например, предлагается запретить использование плавных сетей для промышленного лова лососей на реке Амур от Николаевска-на-Амуре до мыса Пронге, а также определить параметры орудий лова рыбы. В настоящее время для промысла тихоокеанских лососей на Амуре используют плавные сети, ставные сети, закидные неводы, ставные неводы, неводы типа "заездок".

Тем временем ситуация с лососем сказывается на обычных покупателях. На Центральном рынке в Хабаровске, где традиционно торгуют красной икрой, рыбой и морскими деликатесами, цены на продукцию стабильно растут. Цена килограмма красной икры в отдельных торговых палатках уже достигла 5 тысяч рублей – это за икру кижуча или чавычи с Камчатки. На большинстве ценников установлены цифры – от трех до 4,5 тысяч рублей. Икру кеты местного производства можно найти даже за 2,8 тысячи. Стоимость красной копченой рыбы в вакуумной упаковке составляет 750 рублей за килограмм.

Год назад самая дорогая икра строила 4 тысячи рублей, самая дешевая – 1,8 тысячи. Средняя цена на красную рыбу в вакуумной упаковке составляла 600 рублей за килограмм.

"Что делать – дефицит сырья — и рыбы, и икры. Цены растут. За последнюю неделю – на 20 рублей подросли. Уже у поставщиков оптовые цены достигают 3,3 тысячи рублей за килограмм, а нам же тоже нужно на что-то жить. Пока продаем запасы начала осени", — говорит одна из продавцов.

На дефицит сырья жалуются все, однако уверены, что он не приведет к закрытию торговых точек. Запасы деликатесов пока есть, как и желающие купить их даже по такой цене.

"На стол к празднику, в подарок родственникам или коллегам на западе (России). Все равно возьмут", — считают продавцы, готовясь переписывать ценники, — к Новому году деликатесы традиционно подорожают.

Провальная путина на Сахалине



Не менее серьезная ситуация с уловами складывается на Сахалине. Как сообщил РИА Новости представитель областного агентства по рыболовству, в путину 2017 года островные рыбаки выловили всего 27 тысяч тонн лосося, в то время как "здесь привыкли к показателям в 200 — 250 тысяч тонн".

Власти Сахалина уже озаботились этой проблемой и ищут решение. Губернатор области Олег Кожемяко заявил, что одной из ключевых причин снижения вылова стала чрезмерная промысловая нагрузка. Сегодня часто уловы не покрывают затраты на постановку самих орудий лова, в результате невода фактически оказываются ширмой, прикрывающей масштабную скупку браконьерских уловов, в том числе и в нерестовых реках, многие из которых оказываются без эффективной охраны.

Также стоит вопрос о рыбоучетных заграждениях (РУЗ), которые с 2009 года фактически превратили в орудия добычи.

Проблему Кожемяко обсудил с замминистра сельского хозяйства РФ — руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Губернатор предложил скорректировать действующие правила рыболовства, сократив количество неводов и придав нерестилищам статус особо охраняемых природных территорий.

По словам Шестакова, неразумный рост промысловой нагрузки привел к снижению объемов добычи лососей. "Если не принять меры, ситуация будет только ухудшаться, поэтому важно дать отдохнуть популяции лососевых, чтобы она возобновилась", — сказал Шестаков. В ближайшее время на Сахалине пройдет Дальневосточный рыбопромысловый научный совет, где примут решения по восстановлению популяции лосося.

Тем временем инициативная группа сахалинцев начала сбор подписей под обращением к президенту России о запрете промышленного лова тихоокеанских лососей. В нем они просят запретить какой-либо вылов лососей на РУЗах, в 2018 году ввести полный запрет промысла лососей на юге Сахалина, а на северо-западе и северо-востоке острова сократить сроки промысла и ограничить длину ставного невода 1 километром. А в 2019 году — ввести полный запрет любого промышленного лова лососей на всем Сахалине.

Икра уже подорожала



На рыбопромышленных заводах Сахалина подтверждают, что цены на продукцию, в том числе на икру, уже подросли по сравнению с прошлым годом. При этом, как рассказал РИА Новости представитель коммерческого отдела АО "Гидрострой", к Новому году подорожания икры не ожидается.

"По сравнению с прошлым Новым годом – да, икра будет дороже: сырье подорожало. Но вы посмотрите и на уловы – они очень низкие. Но непосредственно к этому Новому году роста цен мы не ждем", — сказал собеседник.

Представитель другого икорного предприятия рассказал РИА Новости, что отпускная цена икры сейчас известна, и у всех производителей она одинаковая — 4 тысячи рублей за килограмм в Южно-Сахалинске. При этом на рынке у перекупщиков она дороже 4 тысяч рублей.