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Общество

Путин примет участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (120)
00:3821.10.2017
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Крупнейшее молодежное событие завершается в субботу в Сочи: в ледовом дворце "Большой" пройдет официальная церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в который примет участие президент России Владимир Путин.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фестиваль официально открылся в Сочи в прошлое воскресенье. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также пять тысяч волонтеров. Изначально планировалось, что число участников будет 20 тысяч, но прибыло большее число гостей.

"Президент Российской Федерации В.В. Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов", — сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам, принимали участие в форсайт-сессиях и мастер-классах, слушали концерты известных музыкантов, катались на коньках и даже посмотрели авиационное шоу "Соколов России". Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергия, информации и науки. Именно эти темы раскрывались в ходе шоу на церемонии открытия фестиваля.

День закрытия фестиваля примечателен еще и тем, что будет посвящен Дню России. До этого на фестивале прошли дни Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.

Путин разрешил ущипнуть его на встрече со студентами в Сочи
© Ruptly
Путин разрешил ущипнуть его на встрече со студентами в Сочи
В числе "звездных" гостей, с которыми пообщались участники были и французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный оратор Ник Вуйчич, а также знаменитые спортсмены и модели, актеры и режиссеры, певцы и музыканты. Популярностью пользовались и вице-премьер Виталий Мутко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий — на панельные дискуссии с ними выстраивались длинные очереди, а после участники долго не отпускали выступающих, делая с ними селфи.

В течение всех дней на площадках и многочисленных выставках можно было видеть и первого замруководителя администрации президента РФ, руководителя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Сергея Кириенко. На просьбу журналистов поделиться впечатлениями от фестиваля, он ответил "отличный фестиваль!".

Путин после открытия еще успел провести продолжительную беседу с участниками, а в четверг пообщаться с ними в более неформальной обстановке. После своего выступления на итоговом заседании клуба "Валдай" он зашел в кафе, где отдыхали участники, и пообщался с ними.

С момента, когда Россия впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. Но в этот раз право хозяина фестиваля получил Сочи, где в Олимпийском парке прошли основные мероприятия.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Москва в прошлую субботу встретила не менее масштабное событие: в столице в ознаменование старта фестиваля 35-тысячная колонна российских студентов и 450 делегатов со всего мира прошла торжественным шествием от Васильевского спуска до спорткомплекса "Лужники". Шествие представило лучшие мировые карнавальные традиции, в том числе, венецианскую, бразильскую и индийскую. Под вечер в российской столице прошел праздничный концерт, а завершились мероприятия праздничным салютом.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве — в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны.

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