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Общество

Уволена диспетчер скорой, принявшая вызов к актеру Марьянову

00:0021.10.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Дмитрий МарьяновАктер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Диспетчер скорой помощи, принявшая вызов от друзей актера Дмитрия Марьянова, уволена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Реабилитационный центр, где находился Марьянов, работает без медлицензии

"Диспетчера уволили", — сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство провело внутреннюю проверку, в результате которой выяснилось, что нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова не было.

"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи", — рассказали в ведомстве, отметив, что все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

Две основные версии

Следователи рассматривают две основные версии смерти актера: несвоевременное прибытие машины скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ГСУСК по Московской области заявили, что на ближайшие дни назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже изъята документация, связанная с вызовом скорой помощи, в том числе записи разговора со службой 112.

На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Марьянова проводили в последний путь аплодисментами

В реабилитационной клинике "Феникс", где находился актер, прошел обыск. Следователи получили в распоряжение документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении.

Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Лечение в частной клинике

Агент артиста Алевтина Кунгурова в интервью агентству городских новостей "Москва" рассказала, что незадолго до кончины актер проходил курс терапии в частной клинике "Феникс". По ее словам, врачи лечили старую травму позвоночника.

Актер Дмитрий Певцов на церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Проститься с Марьяновым пришли сотни людей

Она также подтвердила информацию, что Марьянову стало плохо на даче, после чего его повезли в больницу, но своевременно доставить не успели. Причиной смерти, по ее словам, стал оторвавшийся тромб. "А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", — сказала Кунгурова.

Как сообщили РИА Новости в Росздравнадзоре, у реабилитационного центра, где находился актер, отсутствует медицинская лицензия.

"В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности", — заявили в пресс-службе, добавив, что у центра есть лицензия на оказание социальной помощи.

Прощание с актером

Дмитрий Марьянов ушел из жизни в воскресенье на 49-м году жизни. Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минздрав Подмосковья не нашел нарушений при вызове скорой к Марьянову

Панихида по актеру прошла в среду утром в Доме кино. Проводить Марьянова пришли его родные, друзья, многочисленные поклонники и коллеги — Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек, сообщили в Союзе кинематографистов.

Артиста похоронили на Химкинском кладбище.

Славу Дмитрию Марьянову принесла главная роль в кинокартине "Выше радуги". Всего он снялся в более чем 80 фильмах, в том числе "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов". Актер выступал на сценах театра "Ленком" и театра имени Моссовета, активно сотрудничал с "Квартетом И".

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ss230456
Если диспетчер не виноват, то за что его уволили? Может лучше уволить того, кто уволил невиновного диспетчера.
00:16
21.10.2017
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Сергей Сафонов
Нашли виноватого...
00:17
21.10.2017
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