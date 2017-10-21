РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Мир вздрогнул. Вслед за Голливудом о домогательствах заговорили в России

08:0021.10.2017
(обновлено: 08:07 21.10.2017)
02150
© AP Photo / Jordan StraussПродюсер Харви ВайнштейнПродюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Jordan Strauss

МОСКВА, 22 октября — РИА Новости, Ануш Долуханян. Известные женщины одна за другой признаются в том, что подвергались домогательствам и насилию. В их числе американские актрисы от Кары Делевинь до Анжелины Джоли, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе и французская актриса Жюдит Годреш. Корреспондент РИА Новости разобралась в том, как один отдельно взятый скандал перерос массовые признания.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём посетила место теракта в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
"Семейные тайны" Европы. Глава МИД Швеции обвинила ЕС в домогательствах

Как все начиналось?

Мир уже знаком с подобными флешмобами в соцсетях, когда женщины рассказывают о случаях домогательств и изнасилований. Но теперь общественность услышала о том, что они, оказывается, массово проходят и в звездной актерской среде. Случилось это после публикации расследования газеты The New York Times о знаменитом голливудском продюсере Харви Вайнштейне.

В нем говорилось, что Вайнштейна десятилетиями обвиняли в домогательствах актрисы и подчиненные, однако ему удавалось неизменно выигрывать суды. Спустя несколько дней аналогичное расследование появилось в журнале The New Yorker; там уже рассказывалось о конкретных случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна.

© AP Photo / Invision/Matt SaylesАктриса Гвинет Пэлтроу
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Актриса Гвинет Пэлтроу

Одними из первых о неприемлемом поведении голливудского воротилы сообщили американские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Так, Пэлтроу рассказала, что когда ей было 22 года, Вайнштейн взял ее на главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". Перед тем как начались съемки, продюсер вызвал молодую актрису в свой гостиничный номер и сделал непристойное предложение. "Я была ребенком, меня приняли на работу, я была ошеломлена", — сказала актриса.

Продюсер Харви Вайнштейн и его жена. Архивное фото
© AFP 2017 / Pascal Le Segretain/ Getty Images North America
Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения Вайнштейна в изнасиловании

Анджелина Джоли заявила, что столкнулась с подобным поведением Вайнштейна во время выхода фильма "Превратности любви" в конце 1990-х годов. "У меня был неприятный опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда с ним больше не работать и предупредила тех, кто соглашался (работать с ним. — Прим. ред.)", — сообщила Джоли.

Самый давний случай предполагаемых домогательств Харви Вайнштейна, о котором стало известно СМИ, произошел в 1984 году — с 20-летней начинающей актрисой Томи Энн-Робертс. Она рассказала The New York Times, что продюсер пригласил ее на прослушивание в номер отеля, где встретил голым, лежа в ванне.

Кто такой Харви Вайнштейн?

Скандал обрел огромные масштабы. Но для понимания важно знать, насколько Вайнштейн важная фигура в мире кино. Он спродюсировал бессчетное количество фильмов: "Левша", "Король говорит", "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и "Убить Билла". Фильмы Вайнштейна более 300 раз номинировались на награды Киноакадемии и завоевали 81 "Оскар".

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Invision/Vince Bucci
Продюсер Харви Вайнштейн

После публикаций в прессе от продюсера ушла жена. "Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — рассказала Джорджина Чапман.

Актер Жерар Депардье
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Депардье рассказал, как таскал Вайнштейна за волосы и угрожал ему убийством

The Weinstein Company, которая была основана самим Вайнштейном и его братом, уволила Харви после первых же публикаций, а Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила его членство. Американская киноакадемия пошла на более радикальный шаг, исключив его после экстренного заседания.

Что говорят в Голливуде?

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении голливудского продюсера по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", — заявил он в интервью газете New York Times, упомянув при этом о нескольких эпизодах подобного поведения с участием известных актрис. "Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним", — добавил режиссер.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Квентин Тарантино. Архивное фото

Кто еще рассказал о насилии?

Историй становится с каждым днем все больше, и они дошли даже до России. Глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе призналась, что также подверглась сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна. Она заявила, что Вайнштейн в течение десяти лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке.

Магазин Amazon. Архивное фото
© AFP 2017 / Noah Seelam
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах

Во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году продюсер пригласил ее к себе в номер якобы для обсуждения деловых вопросов. Ведущая была убеждена, что на встрече будет присутствовать и ассистент продюсера, однако тот проводил ее в номер и ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в одном халате и просил сделать ему массаж.

Английская актриса, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", Лена Хиди рассказала, что кинопродюсер Харви Вайнштейн дважды ее домогался: на Венецианском кинофестивале и в отеле в Лос-Анджелесе.

В некоторых случаях уже есть свидетели и доказательства вины. Например, полицейская запись встречи Вайнштейна с моделью и начинающей актрисой Амброй Гутьерес. На ней продюсер убеждает ее подняться к нему в номер и признается, что накануне схватил ее за грудь против воли.

© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАктриса сериала "Игра перестолов" Лена Хиди
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Актриса сериала "Игра перестолов" Лена Хиди

Журналисты в ходе расследования выяснили, что в контракте Харви Вайнштейна с The Weinstein Company был прописан пункт о штрафах за сексуальные домогательства, то есть компания, очевидно, знала, что в адрес продюсера могут быть выдвинуты такие обвинения.

Продюсер старался, чтобы эти случаи не стали достоянием общественности. Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсейл признавались, что Вайнштейн угрожал им, Розанна Аркетт и Роуз Макгоуэн считают, что месть продюсера стоила им хороших ролей, а англичанка Софи Дикс — что это и вовсе поставило крест на ее кинокарьере.

Кадр из сериала Игра престолов. Кхал Дрого. Архивное фото
© Home Box Office, Inc.
Актер из "Игры престолов" извинился за шутку с изнасилованием

Какой на это среагировали в мире?

В соцсетях сразу же был запущен флешмоб #metoo. Его участники из разных уголков планеты делятся своими историями. Так, двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр-1992 советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. В своем посте в Facebook 41-летняя Гуцу написала, что преступление было совершено в 1991 году в Штутгарте.

Сейчас полиция Лондона начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна по заявлению об изнасиловании. В полицию обратилась британская модель Наташа Принс, которая рассказывает, что иллюзионист изнасиловал ее летом 2004 года.

© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraИсландская певица Бьорк выступает на концерте в Японии. 2005 год
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Исландская певица Бьорк выступает на концерте в Японии. 2005 год

Другое заявление сделала певица Бьорк. Она рассказала о пережитых сексуальных домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке. По ее словам, когда она начала сниматься в кино, то обнаружила, что в киноиндустрии считается нормальным, если режиссер пристает к актрисам и позволяет себе сексуальные домогательства. Имя режиссера, который к ней приставал, она ни разу не называет, но отмечает, что речь идет о датчанине.

Продюсер Харви Вайнштейн и его жена. Архивное фото
© AFP 2017 / Pascal Le Segretain/ Getty Images North America
Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения Вайнштейна в изнасиловании

Что теперь будет?

Сейчас полицейские США ищут всех жертв Харви Вайнштейна, после чего будет проведено следствие. В остальных странах также проведут слушания и расследование по всем делам. Но, как считает общественность, самый важный итог — это привлечение внимания к проблеме женского насилия на мировом уровне.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена