Мир вздрогнул. Вслед за Голливудом о домогательствах заговорили в России

МОСКВА, 22 октября — РИА Новости, Ануш Долуханян. Известные женщины одна за другой признаются в том, что подвергались домогательствам и насилию. В их числе американские актрисы от Кары Делевинь до Анжелины Джоли, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе и французская актриса Жюдит Годреш. Корреспондент РИА Новости разобралась в том, как один отдельно взятый скандал перерос массовые признания.

Как все начиналось?

Мир уже знаком с подобными флешмобами в соцсетях, когда женщины рассказывают о случаях домогательств и изнасилований. Но теперь общественность услышала о том, что они, оказывается, массово проходят и в звездной актерской среде. Случилось это после публикации расследования газеты The New York Times о знаменитом голливудском продюсере Харви Вайнштейне.

В нем говорилось, что Вайнштейна десятилетиями обвиняли в домогательствах актрисы и подчиненные, однако ему удавалось неизменно выигрывать суды. Спустя несколько дней аналогичное расследование появилось в журнале The New Yorker; там уже рассказывалось о конкретных случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна.

© AP Photo / Invision/Matt Sayles Актриса Гвинет Пэлтроу © AP Photo / Invision/Matt Sayles Актриса Гвинет Пэлтроу

Одними из первых о неприемлемом поведении голливудского воротилы сообщили американские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Так, Пэлтроу рассказала, что когда ей было 22 года, Вайнштейн взял ее на главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". Перед тем как начались съемки, продюсер вызвал молодую актрису в свой гостиничный номер и сделал непристойное предложение. "Я была ребенком, меня приняли на работу, я была ошеломлена", — сказала актриса.

Анджелина Джоли заявила, что столкнулась с подобным поведением Вайнштейна во время выхода фильма "Превратности любви" в конце 1990-х годов. "У меня был неприятный опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда с ним больше не работать и предупредила тех, кто соглашался (работать с ним. — Прим. ред.)", — сообщила Джоли.

Самый давний случай предполагаемых домогательств Харви Вайнштейна, о котором стало известно СМИ, произошел в 1984 году — с 20-летней начинающей актрисой Томи Энн-Робертс. Она рассказала The New York Times, что продюсер пригласил ее на прослушивание в номер отеля, где встретил голым, лежа в ванне.

Кто такой Харви Вайнштейн?

Скандал обрел огромные масштабы. Но для понимания важно знать, насколько Вайнштейн важная фигура в мире кино. Он спродюсировал бессчетное количество фильмов: "Левша", "Король говорит", "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и "Убить Билла". Фильмы Вайнштейна более 300 раз номинировались на награды Киноакадемии и завоевали 81 "Оскар".

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн © AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн

После публикаций в прессе от продюсера ушла жена. "Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — рассказала Джорджина Чапман.

The Weinstein Company, которая была основана самим Вайнштейном и его братом, уволила Харви после первых же публикаций, а Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила его членство. Американская киноакадемия пошла на более радикальный шаг, исключив его после экстренного заседания.

Что говорят в Голливуде?

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении голливудского продюсера по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", — заявил он в интервью газете New York Times, упомянув при этом о нескольких эпизодах подобного поведения с участием известных актрис. "Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним", — добавил режиссер.

Кто еще рассказал о насилии?

Историй становится с каждым днем все больше, и они дошли даже до России. Глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе призналась, что также подверглась сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна. Она заявила, что Вайнштейн в течение десяти лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке.

Во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году продюсер пригласил ее к себе в номер якобы для обсуждения деловых вопросов. Ведущая была убеждена, что на встрече будет присутствовать и ассистент продюсера, однако тот проводил ее в номер и ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в одном халате и просил сделать ему массаж.

Английская актриса, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", Лена Хиди рассказала, что кинопродюсер Харви Вайнштейн дважды ее домогался: на Венецианском кинофестивале и в отеле в Лос-Анджелесе.

В некоторых случаях уже есть свидетели и доказательства вины. Например, полицейская запись встречи Вайнштейна с моделью и начинающей актрисой Амброй Гутьерес. На ней продюсер убеждает ее подняться к нему в номер и признается, что накануне схватил ее за грудь против воли.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini Актриса сериала "Игра перестолов" Лена Хиди © AP Photo / Invision/ Evan Agostini Актриса сериала "Игра перестолов" Лена Хиди

Журналисты в ходе расследования выяснили, что в контракте Харви Вайнштейна с The Weinstein Company был прописан пункт о штрафах за сексуальные домогательства, то есть компания, очевидно, знала, что в адрес продюсера могут быть выдвинуты такие обвинения.

Продюсер старался, чтобы эти случаи не стали достоянием общественности. Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсейл признавались, что Вайнштейн угрожал им, Розанна Аркетт и Роуз Макгоуэн считают, что месть продюсера стоила им хороших ролей, а англичанка Софи Дикс — что это и вовсе поставило крест на ее кинокарьере.

Какой на это среагировали в мире?

В соцсетях сразу же был запущен флешмоб #metoo. Его участники из разных уголков планеты делятся своими историями. Так, двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр-1992 советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. В своем посте в Facebook 41-летняя Гуцу написала, что преступление было совершено в 1991 году в Штутгарте.

Сейчас полиция Лондона начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна по заявлению об изнасиловании. В полицию обратилась британская модель Наташа Принс, которая рассказывает, что иллюзионист изнасиловал ее летом 2004 года.

© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura Исландская певица Бьорк выступает на концерте в Японии. 2005 год © AFP 2017 / Toshifumi Kitamura Исландская певица Бьорк выступает на концерте в Японии. 2005 год

Другое заявление сделала певица Бьорк. Она рассказала о пережитых сексуальных домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке. По ее словам, когда она начала сниматься в кино, то обнаружила, что в киноиндустрии считается нормальным, если режиссер пристает к актрисам и позволяет себе сексуальные домогательства. Имя режиссера, который к ней приставал, она ни разу не называет, но отмечает, что речь идет о датчанине.

Что теперь будет?

Сейчас полицейские США ищут всех жертв Харви Вайнштейна, после чего будет проведено следствие. В остальных странах также проведут слушания и расследование по всем делам. Но, как считает общественность, самый важный итог — это привлечение внимания к проблеме женского насилия на мировом уровне.