Последний шанс: в Петербурге священник спасает семьи от разводов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Александр Кудрявцев. Любой брак на грани развода, даже после измены, можно спасти при желании обоих супругов, считает организатор программы по предотвращению разводов "Семейный диалог" протоиерей Александр Дягилев. Корреспондент РИА Новости побывал на "антиразводном тренинге" священника и узнал, как за три дня его ведущие совершают "пересборку" постылых отношений.

Тет-а-тет с проблемой

Около двадцати смущенно улыбающихся мужчин и женщин собираются в круг в холле одной из гостиниц пригорода Петербурга. Здесь, выключив мобильные телефоны, им предстоит провести почти трое суток, чтобы пройти все уровни специальной программы помощи разваливающимся семьям.

Одно из условий программы "Семейный диалог" — минимум связей с внешним миром на время занятий. Встречи проходят за городом, детей с собой брать запрещено. Супруги должны полностью погрузиться в общение друг с другом, как бы порой тяжело и больно это ни было бы.

"Многие приезжают на наши встречи, хватаясь за них, как за соломинку, уповая, будто на последний шанс. Некоторые мужья и жены уже настолько устали друг от друга, что отказываются от одного из главных условий — жить вместе в одном номере. А после двух дней встреч люди, недавно подавшие на развод, могут ходить, держась за руки и не отрывая друг от друга глаз", — рассказывает Александр Дягилев.

Священник не скрывает, что сам когда-то был участником встреч подобного формата.

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Чувство — не враг

"В отличие от общества анонимных алкоголиков, свои проблемы здесь обсуждают тет-а-тет!" — с улыбкой объявляет отец Александр перед началом встреч. Собравшиеся пары переглядываются и с заметным облегчением переводят дух. Позднее участники признаются: опасения публичных признаний о наболевшем тревожили больше всего.

Гости располагаются на стульях, установленных кругом в гостиничном холле. В середине круга — стол с зажженной свечой, символизирующей домашний очаг. У окна находится престол с антиминсом. Организаторы встреч заранее предупреждают гостей, что в рамках программы запланированы молитвы, исповедь и литургия, однако не настаивают на обязательном участии в церковных ритуалах. Участником встреч может стать каждый вне зависимости от религиозных взглядов или их отсутствия.

Собрание начинается с выступления одной из трех ведущих пар — супругов, которые прошли программу раньше и сумели преодолеть семейный кризис.

Александр и Наталья рассказывают свою историю: жена старше мужа, со временем комплекс супруги и стеснение об этом рассказать привели к замкнутости в себе. Тяжелое молчание жены оттолкнуло мужа, у обоих накопились взаимные подозрения в неверности. "Ревность привела к разговорам о разводе", — рассказывает Наталья.

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Отношения второй ведущей пары испытал на прочность финансовый кризис. Тревога за будущее детей плавилась в скандалы. Отношения Надежды и Олега зашли в тупик, оба не знали, что делать дальше.

"Большинство проблем в общении между супругами происходит из-за неумения строить диалог и делиться своими чувствами, — вступает в разговор Александр Дягилев, — слишком часто чувства раскладывают на "плохие и хорошие", но это далеко не так! Мы не способны полностью их контролировать, заставить себя что-то чувствовать, а что-то не ощущать. Например, нам врезали по пальцу, и он болит, хотим мы этого или нет".

"Чувство — повод не осуждать, а подумать, какая потребность у нас ущемлена, что не так происходит", — говорит Дягилев. — Способность принять себя и разобраться в своих ощущениях приводит к следующему важному этапу: стремлению сочувствовать своему ближнему".

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Маски и шифры

Следующая встреча посвящена маскам, которые примеривают на себя супруги, чтобы спрятать настоящие чувства.

Третья ведущая пара рассказывает о попытке создать чету суперменов: Андрей — сверхуспешный профессионал, Ольга — домохозяйка мечты, у которой идеально все — от кулинарии до маникюра. Негатив не обсуждался, ошибки не признавались — у супергероев нет слабостей.

"В итоге у каждого наступила хроническая усталость, оба испытали взаимное разочарование друг в друге, решили разводиться", — признается Ольга. Найдя в себе силы признаться в самых сокровенных страхах, перфекционисты сняли маски. Они увидели ужасно боящуюся потерять успешного супруга женщину и уставшего от страха проявить слабость мужчину. И остались вместе, чтобы помочь друг другу, приняв себя такими, какие есть.

Часто люди путают любовь с чувством влюбленности, эротическим компонентом отношений. "Около двух лет после знакомства в организмах у мужчины и женщины бушует гормональный шторм, когда партнер кажется идеальным. Потом проступают его недостатки, часто кажется, что человек к этому времени испортился. Возникают разочарования и разлады, пары расходятся, так и не узнав, что любовь есть состояние, включающее в себя ответственность. Любовь можно и нужно разогревать через выражения чувств, иначе ваш костер превратится в пепелище", — говорит Дягилев.

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Диалог как форма любви

Следующая ключевая тема встреч — искусство правильного построения семейного диалога. Каждой паре в номер выдают табличку с четырьмя, на первый взгляд, простенькими формулами.

Правило первое: слушать, прежде чем говорить.

"Например, происходит сложный разговор, что у мужа маленькая зарплата. Супруга бросает фразу: "Ты не мужчина, раз не можешь обеспечить свою семью". Муж обижается, расстраивается, говорит, мол, или предложи конкретный выход из ситуации или закрой рот. Теперь друг на друга обижаются двое, жена — на призыв закрыть рот, мужчина — на сомнения в его мужественности", — рассказывает отец Александр Дягилев.

В этой ситуации супруг не услышал жену. Она косвенным образом, неправильно, оскорбительно, но все же выразила чувство беспокойства и страха, что не хватит хлеба насущного. Она поделилась страхом, но муж не услышал, оскорбившись на слова "ты не мужик". И это было его ошибкой. Лишь потом, проанализировав ошибку, мужчина понял, что именно ему пыталась сказать супруга. Они вернулись к этой теме и обсудили ее иначе, без обвинений и требований.

Правило второе: делиться, а не спорить.

Жена ревнует мужа к их общей знакомой. Тот, вместо того чтобы прислушаться, сначала пытается убедить, что это ее выдумки. Начинается противостояние.

"Когда мы делимся проблемой, нужно быть уверенным, что "не прилетит кулак в глаз", — рассказывает Ольга, — когда я поняла, что мужу настолько тяжело, что он смирил свою гордыню и подошел ко мне признаться в слабости, я отреагировала мягко. Что я, поломаюсь, если переключу внимание на себя? Да, признавать, что он обращает внимание на других женщин, неприятно. Но важно понимать: когда человек открывает тебе душу, важно туда не плюнуть".

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Правило третье: понимать, а не оценивать.

"Я была председателем садоводства. Устала от нагрузки, заранее предупредила администрацию о своем уходе, — делится Надежда, — когда рассказала супругу, он начал кричать: надо было ничего не говорить общественности заранее, теперь начнутся интриги против тебя. Стало обидно, почувствовала недоверие, начались ссоры".

Правильной реакцией здесь была бы просто готовность выслушать. "Человек, делясь своими тревогами, ищет поддержки, сочувствия, а его тюкают его же виной. Будто бы он ребенок, который поранился на улице, приходит к вам за помощью, а вы его в ответ выпороли", — говорит ведущая.

Правило четвертое: прежде всего — прощать.

"Чувства и разум работают не одновременно. Для того чтобы градус эмоции во время обсуждения проблемы снизить, нужно запомнить формулу "Я-сообщение". Я чувствую (называете эмоцию), когда вижу (говорите, что видите). И никогда при этом не употребляете слово "ты", потому что собеседник воспринимает это как нападение и настраивается на защиту", — рассказывает ведущий программы.

Например, в тысячный раз разбросанные по комнате носки мужа могут вызвать крик, оскорбление, обвинение. Но подкованный в правилах семейного диалога супруг поймет, что это всего-навсего показатель сильной обиды на неряшливость и невнимание. Он простит неадекватные эмоции, не станет отвечать тем же, а извинится и исправит ситуацию.

© Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге © Фото : из личного архива протоиерея Александра Дягилева Курсы протоиерея Александра Дягилева по предотвращению разводов в Санкт-Петербурге

Выйти из раковины

Групповые собрания-обсуждения сменяют встречи супругов тет-а-тет. После того как люди обретают навыки аккуратно говорить о чувствах друг друга, наступает время обсудить самые болезненные темы в своих отношениях. Ведущие программы называют это "выйти из раковины".

Этот этап самый непростой. Иногда кто-то из супругов после откровенных разговоров остается ночевать в коридоре. Бывает, что по номеру летят вещи и звенит разбитая посуда. Случается и так, что бывшие враги не спят до утра в объятиях друг друга. Наутро никто не уезжает. Работа над семейным диалогом продолжается.

Когда на прощальной встрече участники делятся впечатлениями, они не могут скрыть волнения. Кто-то с нетерпением рвется опробовать новые инструменты решения проблем в быту.

"Как и во многих семьях, после десяти лет супружеской жизни в нашей семье быт и привычки заместили собой всю романтику. Оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что со временем мы просто перестали ценить друг друга, — рассказывает Сергей, посетивший супружеские встречи полгода назад, — вскоре мы оба поняли, что просто не можем больше жить вместе.

Мы решили дать другу другу еще один шанс. Хотя бы для того, чтобы хотя бы себе можно было потом сказать — мы попробовали все, но у нас не получилось.

Не буду врать, что с "Супружеских встреч" мы уехали счастливыми и влюбленными. Самое главное, мы поняли, как разрушительно мы сами влияем на наши отношения. Научились гораздо критичнее относиться к собственным амбициям.

С нашего посещения супружеских встреч прошло больше полугода. За это время в нашей семье произошли огромные перемены. Не стану говорить, что все стало абсолютно правильно. Мы оба знаем, что до идеала нам еще далеко. Но уже на сегодняшний день у нас отношения в семье стали намного лучше, чем были до кризиса."