МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава комитета по образованию, культуре и спорту Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова во время заседания потребовала от одного из коллег "следить за базаром". Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

Парламентарий взяла слово после выступления главы фракции "Патриотов России" Ивана Серебрякова, который в своей речи употребил слово "бред".

"Иногда мне хочется на то, что вы говорите, сказать слово "бред", но я никогда себе этого не позволяла. Поэтому за базаром следи", — сказала чиновница, обратившись к Серебрякову на "ты".

После этого депутат выключила микрофон, но на видеозаписи с сессии регионального парламента все же слышно, как она называет коллегу "хамлом" и говорит, что он ее "достал".

Ряд СМИ предположили, что Магомедована самом деле употребила нецензурную лексику, однако парламентарий эту информацию опровергла.

"Они это неприличное слово сами придумали. Этих слов произнесено не было. Я этого слова не знаю", — заявила она.

Магомедова добавила, что "все депутаты — это просто люди". По ее словам, она принесла коллективу извинения, так как обычно не позволяет себе эмоциональных высказываний.