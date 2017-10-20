В Подмосковье уволили диспетчера скорой, принявшего вызов к Марьянову

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Диспетчер скорой помощи, принявший вызов к актеру Дмитрию Марьянову, скончавшемуся 15 октября в Подмосковье, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

"Диспетчера уволили", — сказал собеседник агентства.

Марьянов прославился в юности, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре имени Моссовета играл в аншлаговом спектакле "Ladies Night". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.