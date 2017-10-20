Аэроэкспрессы в "Шереметьево" и обратно следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Аэроэкспрессы в московский аэропорт "Шереметьево" и обратно следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-центр РЖД.

Уточняется, что по техническим причинам поезда проезжают участок Москва – Бескудниково со снижением скорости, а это приводит к увеличению интервалов движения.

"В настоящее время несколько электропоездов Савеловского направления, в том числе аэроэкспрессы, в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.

Железнодорожники делают все возможное для приведения в норму скоростного режима. Диспетчеры Московской железной дороги принимают меры, чтобы минимизировать опоздания электропоездов.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные временные неудобства.