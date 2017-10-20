МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. 4 ноября Общественная палата РФ проведет митинг-концерт в "Лужниках" "Россия объединяет!", начало мероприятия запланировано на 12.00. Предложение провести митинг поддержала Общественная палата города Москвы.

"С Общественной палатой Москвы к митингу-концерту планируют присоединиться гражданские активисты, общественные организации, профсоюзные объединения, представители различных конфессий, национально-культурных автономий, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, артисты театра и кино", — говорится на сайте Общественной палаты города Москвы.

В праздничном митинге-концерте примут участие исполнители популярных песен, также будут организованы познавательные квесты, интерактивные, игровые, творческие и спортивные площадки для детей и взрослых.