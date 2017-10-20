"По кочану": калининградский губернатор ответил на вопрос о соцвыплатах

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил "по кочану" на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад. Позже он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются.
Журналисты поинтересовались у губернатора, не планируется ли восстановление компенсаций.
"Нет, не вернем", — ответил Алиханов. "Почему?" — уточнила журналист. "По кочану", — ответил губернатор".
"Серьезный вопрос", — добавила журналист.
"Потому что очень много людей, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются", — заключил он.