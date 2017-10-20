"По кочану": калининградский губернатор ответил на вопрос о соцвыплатах

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил "по кочану" на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад. Позже он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются.

В Калининградской области в конце 2016 года отменили компенсацию части платы за детские сады. Теперь на эти выплаты могут претендовать только малоимущие. Тогда же власти сократили выплаты на рождение второго ребенка.

Журналисты поинтересовались у губернатора, не планируется ли восстановление компенсаций.

"Нет, не вернем", — ответил Алиханов. "Почему?" — уточнила журналист. "По кочану", — ответил губернатор".

"Серьезный вопрос", — добавила журналист.

"Серьезный ответ. Я уже объяснял, у нас только 56% социальных выплат носят адресный характер, и это неправильно, это надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами будет, наверное, в следующем году внедрена система электронного социального сертификата", — сказал Алиханов.

"Потому что очень много людей, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются", — заключил он.