Иммунитета от исполнения законов у Telegram не будет, заявил Щеголев

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Иммунитета от исполнения российских законов у мессенджера Telegram не будет, существующим требованиям надо следовать, заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Щеголев.
На вопрос, пойдет ли речь о дальнейших претензиях к Telegram и может ли быть поставлен вопрос о прекращении работы мессенджер в России, помощник президента ответил: "Общий принцип такой — есть законы, их надо исполнять".
За более подробной информацией он рекомендовал обратиться к надзорным, компетентным органам.