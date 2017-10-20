Иммунитета от исполнения законов у Telegram не будет, заявил Щеголев

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Иммунитета от исполнения российских законов у мессенджера Telegram не будет, существующим требованиям надо следовать, заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Щеголев.

"Мы же не собираемся никому давать иммунитет от исполнения российских законов. Есть закон, его надо исполнять", — сказал Щеголев.

На вопрос, пойдет ли речь о дальнейших претензиях к Telegram и может ли быть поставлен вопрос о прекращении работы мессенджер в России, помощник президента ответил: "Общий принцип такой — есть законы, их надо исполнять".

За более подробной информацией он рекомендовал обратиться к надзорным, компетентным органам.