Общественная палата выяснит, как живут российские отцы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ запускает мониторинг уровня помощи многодетным в регионах, а также положения российских отцов с целью повышения значимости этой роли в обществе, сообщает пресс-служба палаты в пятницу.

Кроме того, 16 ноября в Общественной палате России пройдет Форум по отцовству.

"Узнать о том, как живут сегодня российские отцы, поможет специальный мониторинг, который запускает Общественная палата РФ", — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, "этот мониторинг поможет исследовать все существующие успешные практики организаций, которые повышают значение в обществе роли отца".

Одновременно будет дан старт еще одному мониторингу, его цель — разобраться в той помощи, которую регионы оказывают многодетным семьям, и понять, где власти исполняют эти обязанности "спустя рукава", уточняют в пресс-службе ОП РФ.