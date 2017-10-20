Первый рейс из Сирии доставит в Грозный группу спасенных женщин и детей

ГРОЗНЫЙ, 20 окт – РИА Новости. Самую многочисленную группу женщин и детей, спасенных из горячих точек Ближнего Востока, доставят в субботу в Грозный спецрейсом из сирийского Хмеймима, сообщила РИА Новости в пятницу член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг нашел в горячих точках Сирии 15 граждан РФ, 11 из которых дети в возрасте от 3 месяцев до 10 лет, и на военном самолете ВКС России вывез их на подконтрольную властям САР территорию.

"Это первая группа россиян, которых вывозят из Сирии, четыре женщины и 11 детей, в субботу спецрейсом они прибудут в Грозный", — сказала Саратова. До этого были рейсы, которые вывозили спасенных женщин и детей из Ирака.

Среди пассажиров гуманитарного рейса одна уроженка Чечни с четырьмя детьми, остальные — жители Дагестана. Замидат Абакарова из Махачкалы возвращается на родину с тремя детьми, младшему – 6 месяцев. Дома ее ждут мать Петимат и 12-летний сын Абдул-Мажид, который остался в Дагестане.

"Абдул-Мажид не хотел идти в школу, хотел сразу ехать в аэропорт, я с трудом уговорила, сказала, что самолет прилетает не сегодня, а завтра. Он так счастлив, каждый день плакал, ждал маму. Я так благодарна за то, что вернули мою дочь", — поделилась Петимат в беседе с корреспондентом РИА Новости.

История 33-летней Замидат такая же, как у других женщин, уехавших в Сирию с мужьями, намеревавшимися примкнуть к террористам ИГ* ("Исламское государство", запрещенная в России международная террористическая группировка) и брошенных там на произвол судьбы после гибели главы семьи.

"Они уехали в 2014 году с мужем в Турцию, якобы на учебу, некоторое время они жили там, затем перебрались в Сирию. Она успела отправить домой Абдул-Мажида, а дочь забрала с собой. Там она родила еще двоих детей, мальчика и девочку, затем муж погиб, она осталась одна с детьми", — рассказывает мать.

По ее словам, Замидат неоднократно предпринимала попытки сбежать из подконтрольной боевикам ИГ* территории, но ее ловили и возвращали обратно. "Я не знаю, как ему (мужу — ред.) удалось увезти мою дочь в Сирию, она ведь была образованная, закончила педагогический университет, профессионально занималась танцами, ездила на гастроли по всей России. Долго не выходила замуж, боялась ошибиться, но он ее обманул", — сокрушается женщина. На вопросы о зяте не отвечает, говорит, что "слышать о нем не хочет".

Помимо своих троих детей Замидат везет еще одного дагестанского мальчика, который остался без родителей. "Это Мухаммад Нурмагомедов, ему 10 лет, она его усыновила, когда он осиротел. По ихним законам, он уже считается мужчиной, и она не могла удерживать при себе чужого мальчика, но ей удалось убедить, что это ее молочный сын. Дома Мухаммада ждут родственники, наверное, они заберут его к себе", — делится Петимат. За помощью к властям Чечни она обратилась после того, как увидела в телевизионных новостях кадры с возвращенными с Ближнего Востока россиянами. По ее информации, дочь с детьми нашли в курдской тюрьме.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.

*Запрещенная в России террористическая организация