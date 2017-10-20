Первый рейс из Сирии доставит в Грозный группу спасенных женщин и детей

ГРОЗНЫЙ, 20 окт – РИА Новости. Самую многочисленную группу женщин и детей, спасенных из горячих точек Ближнего Востока, доставят в субботу в Грозный спецрейсом из сирийского Хмеймима, сообщила РИА Новости в пятницу член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.
"Это первая группа россиян, которых вывозят из Сирии, четыре женщины и 11 детей, в субботу спецрейсом они прибудут в Грозный", — сказала Саратова. До этого были рейсы, которые вывозили спасенных женщин и детей из Ирака.
Среди пассажиров гуманитарного рейса одна уроженка Чечни с четырьмя детьми, остальные — жители Дагестана. Замидат Абакарова из Махачкалы возвращается на родину с тремя детьми, младшему – 6 месяцев. Дома ее ждут мать Петимат и 12-летний сын Абдул-Мажид, который остался в Дагестане.
"Абдул-Мажид не хотел идти в школу, хотел сразу ехать в аэропорт, я с трудом уговорила, сказала, что самолет прилетает не сегодня, а завтра. Он так счастлив, каждый день плакал, ждал маму. Я так благодарна за то, что вернули мою дочь", — поделилась Петимат в беседе с корреспондентом РИА Новости.
"Они уехали в 2014 году с мужем в Турцию, якобы на учебу, некоторое время они жили там, затем перебрались в Сирию. Она успела отправить домой Абдул-Мажида, а дочь забрала с собой. Там она родила еще двоих детей, мальчика и девочку, затем муж погиб, она осталась одна с детьми", — рассказывает мать.
По ее словам, Замидат неоднократно предпринимала попытки сбежать из подконтрольной боевикам ИГ* территории, но ее ловили и возвращали обратно. "Я не знаю, как ему (мужу — ред.) удалось увезти мою дочь в Сирию, она ведь была образованная, закончила педагогический университет, профессионально занималась танцами, ездила на гастроли по всей России. Долго не выходила замуж, боялась ошибиться, но он ее обманул", — сокрушается женщина. На вопросы о зяте не отвечает, говорит, что "слышать о нем не хочет".
Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.
*Запрещенная в России террористическая организация