Обратившаяся к Путину жительница Ставрополья получила сертификат на жилье

ПЯТИГОРСК, 20 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Валентина Саковская, пострадавшая в результате майского паводка на Ставрополье и обратившаяся к президенту страны, получила сертификат на жилье и вскоре поселится в новый дом, который, по ее словам, лучше прежнего.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 15 июня Саковская сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей от паводка органы власти и МФЦ просили платить. Краевые власти проблему в поселке позже решили. Саковской были положены выплаты за утрату имущества, а также сертификат на покупку нового дома.

"Много людей вызвали, выдали сертификаты, объяснили, что делать дальше. Конечно, много людей остались недовольны, что квадратура меньше — жилплощадь была 80 квадратных метров, а прописано два человека, и по закону дается меньше. Кто-то в плюсе остался — было 20 квадратных метров, а получили 40. Сертификат выдан, теперь находим жилье, едем в Ставрополь, заверяем, возможно, комиссия приедет в Краснокумское", — рассказала Саковская РИА Новости.

Пострадавшая осталась довольна работой чиновников во время выдачи сертификатов. "Мужчина из министерства все объяснял, все подробно, молодцы, очень организованно все", — пояснила Валентина.

По ее словам, семья подыскала новый дом большей площади, с ремонтом. "Мы получили сертификат на ту же самую площадь — 64 квадратных метров. Новый дом мы подыскали, тоже в Краснокумском, мы добавим на покупку из выплат, которые получили. Дом хороший, больше 100 квадратных метров, высокий цоколь, четыре комнаты, все условия. Лучше, чем было у нас раньше, кухня отдельно стояла, теперь будет все вместе, я довольна", — отметила Саковская.

Паводок в Ставропольском крае в мае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.