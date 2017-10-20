Обратившаяся к Путину жительница Ставрополья получила сертификат на жилье

ПЯТИГОРСК, 20 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Валентина Саковская, пострадавшая в результате майского паводка на Ставрополье и обратившаяся к президенту страны, получила сертификат на жилье и вскоре поселится в новый дом, который, по ее словам, лучше прежнего.
"Много людей вызвали, выдали сертификаты, объяснили, что делать дальше. Конечно, много людей остались недовольны, что квадратура меньше — жилплощадь была 80 квадратных метров, а прописано два человека, и по закону дается меньше. Кто-то в плюсе остался — было 20 квадратных метров, а получили 40. Сертификат выдан, теперь находим жилье, едем в Ставрополь, заверяем, возможно, комиссия приедет в Краснокумское", — рассказала Саковская РИА Новости.
По ее словам, семья подыскала новый дом большей площади, с ремонтом. "Мы получили сертификат на ту же самую площадь — 64 квадратных метров. Новый дом мы подыскали, тоже в Краснокумском, мы добавим на покупку из выплат, которые получили. Дом хороший, больше 100 квадратных метров, высокий цоколь, четыре комнаты, все условия. Лучше, чем было у нас раньше, кухня отдельно стояла, теперь будет все вместе, я довольна", — отметила Саковская.
Паводок в Ставропольском крае в мае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.