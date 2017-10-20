Греф дал совет молодежи: работать со страстью и по 18 часов в сутки

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Молодым специалистам стоит заниматься любимым делом и работать "с сумасшедшей страстью" по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха, уверен глава Сбербанка Герман Греф.
"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно… В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия", — заявил Греф, выступая на Фестивале молодежи и студентов.
Обращаясь к молодежи, он также сказал: "ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, у вас точно все получится".
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства.
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