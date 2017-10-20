Греф дал совет молодежи: работать со страстью и по 18 часов в сутки

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Молодым специалистам стоит заниматься любимым делом и работать "с сумасшедшей страстью" по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно… В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия", — заявил Греф, выступая на Фестивале молодежи и студентов.

Обращаясь к молодежи, он также сказал: "ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, у вас точно все получится".

Однако он отметил также, что нельзя охватить все сразу. "Пространство для применения усилий есть где угодно, нужно просто спросить себя, что вам интересно".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства.

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