Мединский поблагодарил президиум ВАК за "взвешенный и честный подход"

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поблагодарил за взвешенный и честный подход президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который рекомендовал Минобрнауки РФ не лишать его ученой степени.

В пятницу президиум ВАК рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени министра культуры Владимира Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Согласно процедуре, приказ Минобрнауки закрепит окончательное решение в данном вопросе.

"Президиум ВАК более двух часов сегодня разбирал мое "дело о диссертации". Благодарю ученых за взвешенный и честный подход", — написал он в Twitter.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

При этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.