Минобрнауки примет решение по диссертации Мединского через две недели

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

ГОРКИ, 20 окт — РИА Новости. Минобрнауки решит вопрос о научной степени министра культуры РФ Владимира Мединского через две недели, поскольку окончательное решение за министерством, заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

Ранее Мединский сообщил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки не лишать его ученой степени.

"Через две недели", — ответила министр, отвечая на вопрос, когда ведомство окончательно решит, лишать ли научной теперь Мединского, после рекомендации президиума ВАК.

"Я очень счастлива, что закончилась процедура", — сказала она.

Васильева поблагодарила Мединского за то, что он на протяжении полутора часов отвечал на вопросы президиума ВАК. "Правильные, четкие ответы" подтверждают "не просто авторство этого человека, а глубокие знания", — отметила Васильева.

"Некоторые члены президиума изменили своё мнение", — подчеркнула она.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

При этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.