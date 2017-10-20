МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского заслуживает высокой ученой степени, на ее основе может даже "возникнуть научная школа"; при этом критика данной работы носила политизированный характер, однако пришло время закрыть эту тему, заявил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"Я считаю, что сегодняшнее решение во многом подтверждает и характер оценок научного сообщества, и характер и итоги обсуждения в Белгородском университете. И я считаю, что оно абсолютно оправдано. Надо эту тему закрывать… Я поддерживаю это решение", — заявил Гаврилов РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что глубоко изучал данный вопрос, поскольку является депутатом от Белгородской области и знает, как происходило обсуждение диссертации на Совете в Белгородском университете.
Депутат, в частности, считает, что у труда Мединского высокая научная актуальность, потому что она изучает исторический период "с точки зрения максимального объективного исследования событий Руси, освобождая ее в том числе от мифологем западно-европейских школ".
"Это очень важная внутренняя работа. Там интересная методология", — заявил он.
При этом критика работы Мединского, по мнению депутата, носит "политизированный" и "личностный характер". Многих не устраивает язык, однако "он читаемый легко", он "свежий и новый", считает Гаврилов.
После работы Мединского, полагают депутат, появятся новые последователи такого научного подхода, боле того, возможно, "возникнет научная школа".
В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.