Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского заслуживает высокой ученой степени, на ее основе может даже "возникнуть научная школа"; при этом критика данной работы носила политизированный характер, однако пришло время закрыть эту тему, заявил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки не лишать его ученой степени.

"Я считаю, что сегодняшнее решение во многом подтверждает и характер оценок научного сообщества, и характер и итоги обсуждения в Белгородском университете. И я считаю, что оно абсолютно оправдано. Надо эту тему закрывать… Я поддерживаю это решение", — заявил Гаврилов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что глубоко изучал данный вопрос, поскольку является депутатом от Белгородской области и знает, как происходило обсуждение диссертации на Совете в Белгородском университете.

"Я поддерживаю общее мнение научного сообщества, такого адекватного научного сообщества, что работа заслуживает этой высокой степени докторской диссертации, что она не просто заслуживает, она во многом прорывная", — сказал он.

Депутат, в частности, считает, что у труда Мединского высокая научная актуальность, потому что она изучает исторический период "с точки зрения максимального объективного исследования событий Руси, освобождая ее в том числе от мифологем западно-европейских школ".

"Это очень важная внутренняя работа. Там интересная методология", — заявил он.

При этом критика работы Мединского, по мнению депутата, носит "политизированный" и "личностный характер". Многих не устраивает язык, однако "он читаемый легко", он "свежий и новый", считает Гаврилов.

После работы Мединского, полагают депутат, появятся новые последователи такого научного подхода, боле того, возможно, "возникнет научная школа".

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.