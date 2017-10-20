"Век программистов" закончился, заявил Греф

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что программисты сейчас не востребованы и не стоит всем гнаться за этой профессией.

Так он возразил главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, который считает, что России нужен миллион айтишников.

"Кстати, Индия, имеющая четыре миллиона айтишников страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей", — отметил Греф, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас век инженеров — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся", — продолжил глава Сбербанка.

Что касается глобального экономического развития, то оно движется в сторону "экономики услуг", а в развитых странах доля этого сектора уже доходит до 80%, считает Греф.

"На сегодняшний день ключевым трендом, касающимся буквально всего, является диджитализация, то есть уход в онлайн предоставления подавляющего количества услуг", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.