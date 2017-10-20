"Век программистов" закончился, заявил Греф

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что программисты сейчас не востребованы и не стоит всем гнаться за этой профессией.
"Кстати, Индия, имеющая четыре миллиона айтишников страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей", — отметил Греф, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
"Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас век инженеров — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся", — продолжил глава Сбербанка.
"На сегодняшний день ключевым трендом, касающимся буквально всего, является диджитализация, то есть уход в онлайн предоставления подавляющего количества услуг", — добавил он.
МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.