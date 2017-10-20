Избранные места: Мединский планирует издать фрагменты своей диссертации

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский планирует издать избранные места из своей диссертации, снабдив текст комментариями, об этом он сообщил журналистам в пятницу.
"Теперь, если будет время и возможность, (хотелось бы) издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения", — сказал Мединский.
Он выразил надежду, что издание найдёт своего читателя.
В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.