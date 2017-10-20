Мединский сообщил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его степени

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки не лишать его ученой степени.

"70 процентов за (то, чтобы не лишать — ред.), 30 — против", — сказал Мединский журналистам.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.