Зрители неоднозначно оценили пародию Урганта на предвыборный ролик Собчак‍

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей прокомментировали пародийный ролик Ивана Урганта о выдвижении в президенты России. Видео показали в передаче "Вечерний Ургант" 19 октября.

Клип стал шуточным ответом Ксении Собчак, которая ранее объявила о планах участвовать в президентских выборах. Она заявила, что будет кандидатом "Против всех".

"Это же ШЕДЕЕЕЕВР!!!" — написала Sevinch Gasanova.

"Вот кого надо в президенты", — прокомментировала Kkkate K.

"Моё уважение. Ургант красава", — написал Artyom Burkan.

"Какая прелесть!!)))хочу чтоб у нас был такой президент))) — прокомментировала Natali Lurdes.

Однако часть пользователей не оценила юмор, заявив, что шутки Ивана не смешные, а его образ списан с американского комика Джимми Киммела.

"Откуда столько лайков? не смешно же! Или раз выдвижение Собчак — это цирк, так Урганту можно даже не шутить, а достаточно просто сделать фон, натянуть парик и кривляться "Смотрите, я Собчак. Поняли, да, я Собчак. Азаза"? Юмор на уровне детского сада, вот серьезно", — отметил TroshThrash.

"Кому-то это кажется смешно? Так смешно аж плакать хочется!" — написал пользователь Napiuss.

"Пародия отличная, но шутки, честно говоря, слабоваты", — прокомментировал Павел Наседкин.