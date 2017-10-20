Госдума разрешила судебным приставам задерживать должников по алиментам

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам.

Документ внес на рассмотрение Госдумы в феврале ряд депутатов от "Единой России".

Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей, в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для наложения штрафа. Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, уточнил ранее один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.