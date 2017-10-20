Больше половины россиян ассоциируют 7 ноября с революцией, показал опрос

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более половины россиян — 59% — ассоциируют 7 ноября с Октябрьской революцией 1917 года, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), приуроченного к столетию революции.

Отвечая на вопрос о том, с какими событиями в истории России связан день 7 ноября, 59% опрошенных ответили, что ассоциируют эту дату с Октябрьской революцией. При этом, по данным ФОМ, с Днем народного единства, который Россия отмечает 4 ноября, эту дату связывают лишь 13% опрошенных. Опрос показал, что столько же россиян (13 %) путают этот день с Днем России, отмечаемым 12 июня.

Согласно результатам опроса, 70% россиян знают, в каком году произошла Октябрьская революция. Тем не менее, статистика ФОМ показывает, что количество людей, правильно ответивших на этот вопрос, за десять лет понизилось на 10 процентных пунктов.

Результаты опроса показывают, что большую часть этих людей составляют люди старшего или пожилого возраста. Только 40% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет смогли правильно назвать год, при этом количество правильно ответивших среди граждан в возрасте от 60 лет составляет почти 90%.

Опрос проводился 14 и 15 октября в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.