Больше половины россиян ассоциируют 7 ноября с революцией, показал опрос

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более половины россиян — 59% — ассоциируют 7 ноября с Октябрьской революцией 1917 года, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), приуроченного к столетию революции.
Согласно результатам опроса, 70% россиян знают, в каком году произошла Октябрьская революция. Тем не менее, статистика ФОМ показывает, что количество людей, правильно ответивших на этот вопрос, за десять лет понизилось на 10 процентных пунктов.
Опрос проводился 14 и 15 октября в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов.
В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.