Роспотребнадзор продлил запрет на спиртосодержащую непищевую продукцию

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила продлить на 180 суток запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.

"В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами… постановляю… юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами… с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции", — говорится в документе.