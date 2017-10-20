В Москве снизился средний чек за поездку на такси

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Средний чек за поездку на такси в Москве снизился с июля по октябрь на 3%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Средний чек за поездку на такси в Москве снизился на 3%. С июля по октябрь средняя стоимость поездки на такси в Москве составила 460 рублей, во втором квартале она была чуть больше 470 рублей", — рассказал Ликсутов.

По его словам, снижение стоимости произошло в основном за счет увеличение количества коротких поездок. Такой вывод был сделан по итогам анализа данных, полученных от крупнейших агрегаторов и операторов такси в Москве, таких как Gett, "Яндекс.Такси", "Везет", Uber и других.

Вместе с тем в департаменте отмечают постоянный рост популярности такси в столице. Сегодня городские такси перевозят более 715 тысяч пассажиров в сутки. При этом время ожидания автомобиля с 2011 года сократилось в шесть раз. В часы пик — с 30 до 5-7 минут, а в центре города машина может быть подана и раньше.

Всего в Москве работают около 55 тысяч машин такси, при этом средний возраст автомобилей составляет примерно 2,8 года.