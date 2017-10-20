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Борьба с педофилами: американский опыт

08:1920.10.2017
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© Fotolia / ViewApartЗаключенный в наручниках за решеткой. Архивное фотоЗаключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
© Fotolia / ViewApart

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в четверг предложила прокуратуре вести "реестр педофилов" в России; инициатива последовала на фоне инцидента с участием "воспитателя-педофила" в Подмосковье минувшим летом.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Кузнецова поддержала идею Яровой о наказаниях за педофилию
После этого случая уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о несовершенстве системы отбора персонала в детские лагеря и предложила внедрить "реестр педофилов" и пожизненный контроль за совершившими такие деяния.

РИА Новости представляет обзор зарубежной практики по борьбе с этими преступлениями на примере США, где уже много лет действует многоуровневая система контроля за лицами, совершившими сексуальные преступления, в том числе за педофилами.

Правовая основа

Уголовное законодательство США в отличие от РФ не имеет единого перечня преступлений сексуального характера: в каждом штате действует свой, хотя и схожий с остальными, список деяний, которые подпадают под такую категорию. Однако в целом американское законодательство детально проработано с точки зрения классификации подобных деяний, поскольку преступления сексуального характера считаются в американском обществе тяжким видом преступлений, тем более в отношении детей. К примеру, борьбой с распространением детской порнографии в США занимается в том числе Федеральное бюро расследований, в компетенцию которого входят также дела о терроризме, шпионаже и другие общественно опасные преступления.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Югре задержали подозреваемого в педофилии вахтовика
Основополагающие федеральные законы в этой сфере, названные в честь пострадавших детей, были приняты в 1994 году ("Закон Джейкоба Веттерлинга"), 1996-м ("Закон Меган") и 2006 годах ("Закон Адама Уолша").

Помимо развращения малолетних и сексуального насилия над ними под преступные действия попадают, к примеру, отправка им сообщений непристойного содержания, изготовление и распространение детской порнографии, а в ряде штатов и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Во всех таких случаях проводится регистрация преступника и его жертвы в специальном реестре.

Изгои общества

В отношении преступников, освобожденных условно-досрочно, действует ряд ограничений, которые не применяются к освобожденным за другие преступления. В частности, им может быть запрещено находиться рядом с несовершеннолетними, жить рядом со школами и детскими садами и вообще запрещено приближаться к местам пребывания детей, а также иметь игрушки или другие предметы, вызывающие у них интерес.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ГД предложили ввести пожизненное заключение за надругательство над детьми
В некоторых штатах даже были приняты законы, запрещающие таким лицам жить рядом с детьми, что фактически вынуждает отбывших наказание преступников переезжать в своеобразные "гетто" (такой случай известен, в частности, в Майами, штат Флорида).

Преступники должны периодически являться в местные правоохранительные органы и указывать свой адрес, предоставлять информацию о работе. Их фотографируют и берут отпечатки пальцев, а в некоторых случаях собираются образцы ДНК.

Учет и контроль

В большинстве штатов информация о педофилах и лицах, совершивших преступления сексуального характера, публикуется на специальных сайтах. В ряде случаев она может быть опубликована в СМИ. Иногда это вынуждает преступников менять место жительства и переезжать в другой штат с более мягкими ограничениями.

Просмотр телевизора. архивное фото
© Fotolia / steheap
В ГД предложили запретить детям участвовать в шоу о сексуальном насилии
Информация о жертвах таких преступлений является закрытой и доступна только правоохранительным органам до совершеннолетия детей.

Одной из наиболее полных баз данных по преступлениям сексуального характера в США является сайт www.nsopw.gov, созданный при участии министерства юстиции страны в рамках программы преследования и регистрации таких преступников. Сайт был создан в 2005 году и объединяет данные как федеральных властей, так и властей штатов, а также целого ряда общин, в частности индейцев Америки. Помимо сайта есть и соответствующее мобильное приложение.

Поиск преступников можно вести как по имени, так и в ряде случаев по городу, округу, штату. Таким образом, родители ребенка или администрация школы всегда могут проверить личность как конкретного человека, так и узнать, живут ли рядом с ними лица, осужденные в прошлом за педофилию и другие подобные преступления.

Кроме того, сайт предоставляет посетителям информацию о сексуальном насилии и о том, как защитить себя и близких от того, чтобы не стать жертвами таких преступлений.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Более 20 детей могли пострадать от действий "гинеколога" из Красноярска
Аналогичные базы данных действуют во всех штатах и содержат фотографии и личные данные осужденных за общественно опасные преступления (с поправкой на местные ограничения).

Атмосфера нетерпимости к подобного рода деяниям по сути делает преступников изгоями общества, даже если формально вина человека не была доказана в суде. Ярким примером этого стала история известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который после обвинений в сексуальных домогательствах сразу был уволен из основанной им же компании и исключен из профессиональных сообществ, в которых состоял.

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Alex Capilat
Садить пожизненно и кастрировать...Дешевле обойдется!
08:35
20.10.2017
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