Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Российский телеведущий и актер Иван Ургант снял пародийный ролик на видео Ксении Собчак, где она заявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Кадры были показаны в эфире программы "Вечерний Ургант" в четверг.

На видео заметно, что фон полностью повторяет интерьер комнаты, в котором снимала свое объявление Собчак. Также, чтобы исполнить пародию, Ургант надел парик и очки.

"Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты", — начал свое видеообращение Ургант.

"Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку? Быть честным до конца — это означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности", — добавил телеведущий.

В конце ролика Ургант призывает зрителей проголосовать за Стаса Пьеху и наконец объявляет себя кандидатом "против всех, да не всех".

В среду телеведущая Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в выборах президента. Она заявила, что станет "кандидатом против всех" и призвала россиян прийти на выборы, включая тех, кто собирается их бойкотировать.