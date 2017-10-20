В Афины привезут выставку конкурса имени Андрея Стенина

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Афины станут очередной остановкой международного турне российского конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году. В столице Греции 26 октября работы лучших молодых фотожурналистов мира покажут в Российском центре науки и культуры (РЦНК) (Халандри, ул.Тзавелла, 7). Вход бесплатный. Выставка работает до 2 ноября, понедельник — пятница с 09:00 до 18:00 часов.

Посетить выставку стоит, прежде всего, ради пронзительной работы гречанки Анны Пантелии* - портрета маленького беженца в небольшой деревне Идомени на границе с Македонией. Такой увидел автор "Европейскую мечту", воплощенную в крошечном мире в коробке.

© Анна Пантелия | Stenincontest Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции © Анна Пантелия | Stenincontest Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции

Среди других работ — завораживающие красотой картины зимнего серфинга на Дальнем Востоке, пойманные объективом российского фотографа Юрия Смитюка; покой и умиротворение крестного хода по святыням реки Тьмы, воплощенные в серии российского фотографа Светланы Тарасовой; образы необычной вейксвадьбы от венгерского фотографа Балажа Бели; история познания мира маленьким жителем крошечной деревни в Западной Сибири от российского фотожурналиста Алексея Мальгавко, и многие другие.

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник: "Творческое турне работ победителей стало уже неотъемлемой частью конкурса имени Стенина, главная цель которого поддержать молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. Мы не только открываем для зрителей разных стран новые имена в фотографии, мы предоставляем возможность лучшим фотожурналистам мира обрести новую аудиторию и получить обратную связь с ней. Как куратор конкурса, очень надеюсь, что выставка в Афинах привлечет внимание фотографов Греции и мы сможем увидеть еще больше талантливых работ в предстоящем году".

Лауреат Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года, греческий фотожурналист Анна Пантелия: "Для меня большая честь быть в числе победителей конкурса имени Андрея Стенина, поскольку этот конкурс хранит память о важности работы фотожурналиста и отваге таких фотографов, как Андрей Стенин. Это вдохновляет меня и заставляет расти в профессии. Я счастлива, что моя фотография была выбрана членами жюри из числа многих невероятных по мастерству работ других талантливых журналистов. Все эти работы доказывают, насколько необходимо доносить до людей в мире важную информацию и выражать в фотографии голос тех, кто хочет быть услышанным".

*"Бронза" в номинации "Главные новости" и специальный приз "За гуманитарную фотографию" партнера конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году — Международного комитета красного креста (МККК).

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".