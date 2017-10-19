Жена Джигарханяна уволилась из театра и готовится к разводу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и готова начать бракоразводный процесс, сообщила РИА Новости ее представитель Ирина Мазур.

"В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс", — сказала Мазур.

По словам представителя Цымбалюк-Романовской, экс-директор театра Джигарханяна в пятницу покидает Москву, "чтобы привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье".

В начале недели в 57-й городской больнице Москвы РИА Новости сообщили, что Джигарханян находился на лечении, его состояние оценивалось как средней тяжести. Его госпитализировали 10 октября. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.

"Российская газета" сообщила, что артист намерен развестись. В программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" Джигарханян рассказал, что его жена причинила ему "много боли" и он не готов ее простить.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.