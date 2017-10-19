В Якутске открыли первый на Дальнем Востоке парк "Россия – моя история"

ЯКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Первый в Дальневосточном федеральном округе исторический парк "Россия — моя история" открылся в Якутске в четверг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).

"Это важное событие. Только тот народ, который помнит свою историю и чтит память предков, может преодолеть любые преграды и с уверенностью смотреть в будущее. Нам с вами есть что помнить и чем гордиться", — отметил на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Глава республики Егор Борисов подчеркнул символичность того, что открытие парка произошло в год 385-летия вхождения Якутии в состав России.

"Исторический парк, который мы сегодня открываем, создан для духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Интерес к музеям у населения Якутии всегда высок. Сегодня в республике работает 85 музеев, за последние годы посещение музеев выросло в двадцать раз", — сказал Борисов.

В пресс-службе уточнили, что площадь парка составляет свыше 5 тысяч квадратных метров. Парковый музей с мультимедийной экспозицией состоит из четырех главных залов, которые посвящены событиям в истории России, начиная с правления Рюриковичей до наших дней. В 2018 году в историческом парке запланировано открытие Музея государственности Якутии, добавили в пресс-службе.

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