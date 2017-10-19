Путин поручил разработать систему оперативного информирования при ЧС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС к 1 марта следующего года разработать систему оперативного информирования граждан при наступлении чрезвычайной ситуации, текст поручений размещен на сайте Кремля в четверг.

"Разработать систему оперативного информирования граждан при наступлении чрезвычайной ситуации о порядке их действий, об отселении из пострадавших населенных пунктов, о праве на получение предусмотренных законодательством РФ выплат и о порядке восстановления утраченных документов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб до 1 марта 2018 года.

Президент также поручил до 1 декабря 2017 года рассмотреть вопрос сокращения сроков формирования списков граждан, пострадавших в результате ЧС и имеющих право на материальную и финансовую помощь и/или пособие.

До 1 декабря кабмину и МЧС также необходимо рассмотреть вопросы упрощения порядка подачи заявлений на получение помощи и пособия, восстановления утраченных документов, выдачи документов о признании жилых помещений непригодными для проживания.