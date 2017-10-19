Орешкин рассказал, за что оштрафовали Большой театр и ЦУМ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, за что в этом году были оштрафованы находящиеся в Москве Большой театр и ЦУМ, и как новое законодательство позволит избежать этого в будущем.

Приветствуя всех на парламентских слушаниях в Госдуме по теме реформы госконтроля и надзора, министр отметил, что рядом с ГД находится исторический объект — здание Большого театра. "Если посмотреть статистику, то, как вы думаете, кто проверял Большой театр в этом году больше всех? Конечно, самый простой ответ, который напрашивается — это министерство культуры, но в реальности это не так. За последний год театр дважды проверял Росздравнадзор", — рассказал Орешкин.

Причиной министр назвал то, что в театре есть процедурный кабинет, где оказывается первая помощь сотрудникам, а, следовательно, есть лицензия на обращение лекарственных средств и осуществление медицинской деятельности. "Именно это и проверял Росздравнадзор, и не просто проверял, а театру был выписан штраф в 150 тысяч рублей. И Росздравнадзор здесь действовал правомерно, в пределах своих полномочий", — сказал министр.

Излишний надзор

Однако, отметил он, несмотря на обоснованность и правомерность проверки, на практике она была не нужна. "Потому что риск причинения вреда в процедурном кабинете театра, конечно, минимален. В этом примере как в зеркале видны проблемы действующей системы, выстроенной годами, контрольно-надзорной деятельности в нашей стране. И как раз эти проблемы мы и пытались адресовать этим законопроектом, который рассматривается на площадке Госдумы", — заметил министр.

Также в пример министр привел и штраф, который Роструд выписал Центральному универсальному магазину (ЦУМ) — за выявленные нарушения в кадровых документах, технические ошибки в заполнении трудовых договоров.

"Законопроектом мы создаем принципиально иную систему мотивации контрольно-надзорных органов. Мы уходим от палочной системы, при которой главным показателем хорошей работы контролера является количество проведенных проверок и наложенных штрафов. Основным показателем результативности и эффективности должно стать снижение ущерба охраняемым законом ценностям. При таком подходе контролеры уже не пойдут в Большой театр или ЦУМ только чтобы достичь формальных показателей и заполнить отчет", — подытожил глава МЭР.

Законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре разрабатывается с 2015 года. Документ направлен на снижение количества проверок и повышения их эффективности.