ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не оказал помощь пассажиру, которому стало плохо в самолете, потому что спал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что Ярошенко, находясь на борту самолета, проигнорировал просьбу экипажа подойти к пассажиру, которому стало плохо. Сообщалось, что пассажиру все же оказали помощь на борту, а по прилету отвезли в больницу.

"Министр летел ночным рейсом, из Москвы он отправляется в 9.20 местного времени, то есть по иркутскому времени в третьем часу ночи. Он просто спал и не слышал сообщение экипажа. О том, что пассажиру было плохо, он не знал. Он обязательно помог бы нуждающему, если бы знал о проблеме" — сказала Алашкевич.