Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплат главы государства, премьера, Генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих Счетной палаты, говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ о сокращении зарплат был подписан президентом еще в 2015 году. Новым указом Путин продлил его действие. Он распространяется на сотрудников администрации Кремля и аппарата правительства.

"Выплачивать с 1 января по 31 декабря 2018 года… денежное содержание с уменьшением на 10%", — говорится в тексте указа.

В то же время Минтруд РФ подготовил проект об увеличении окладов госслужащих на 4% с 1 января. В ведомстве также отметили, что оклады сотрудникам государственных органов последний раз повышали в 2013 году.