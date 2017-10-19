В России подготовят учебник по психологии для 3-11 классов школы

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Учебник по психологии для учеников с третьего по 11 класс будет подготовлен в этом году, сообщил главный психиатр Минздрава РФ, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

"Мы сейчас ведем работу, и до конца года, я надеюсь, мы завершим учебник школьный по психологии с 3 по 11 класс. Речь идет не о том, чтобы основы психологии какие-то преподавать, речь идет о том, что ребенок должен знать о себе, как он будет развиваться, о переходном периоде", — сказал Кекелидзе на пресс-конференции.

Он отметил, что потом, в течение 3-6 месяцев, этот учебник обсуждаться с участием представителей министерства образования и науки и уполномоченного по правам ребенка.

"Не только надо иметь этот учебник для школьников, но мы еще полагаем, что там должен быть учебник для родителей, 3-4 класс", — добавил психиатр.

Кекелидзе добавил, что предполагается преподавание курса психологии в рамках ОБЖ по 20 учебных часов в год. Кроме того, предполагается преподавание курса психологии в педагогических вузах для будущих учителей вне зависимости от преподаваемого ими предмета.