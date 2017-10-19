Голикова порекомендовала молодежи книги для чтения

СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов, порекомендовала участникам книги для чтения.

Одним из принципов достижения успеха Голикова считает именно чтение, потому что читая человек расширяет для себя перспективы и получает новые знания.

"Когда я говорила о книгах, я говорила не только о специальных книгах. Вы всегда можете в своем гаджете открыть и посмотреть книги, которые связаны с методологическим мышлением, на мой взгляд, это принципиально важно. Какого автора вы выберете – это ваше решение, но книги, которые направлены именно на развитие мышления", — отметила она, отвечая на просьбу одного из участников порекомендовать что-нибудь для чтения.

"Если хотите почитать классику, с удовольствием рекомендую вам почитать Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Когда читаете Салтыкова-Щедрина, кажется, что это было сегодня или вчера и, может быть, даже будет завтра", — добавила она.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.